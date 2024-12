Funeral del expresidente Jimmy Carter será el 9 de enero

Georgia.- El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, falleció el domingo 29 de diciembre a los cien años de edad y su funeral será el próximo 9 de enero

Carter, quien también fue ganador del Premio Nobel de la Paz, se encontraban en un hogar en cuidados paleativos en Georgia, tras haber recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

Su hijo a través de varios medios de comunicación confirmó la muerte del expresidente estadounidense número 39.

Chip Carter, el hijo del expresidente a través de un comunicado señaló que “mi padre fue un héroe, no solo para mí sino para todos los que creen en la paz, los derechos humanos y el amor desinteresado”.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi — The Carter Center (@CarterCenter) December 29, 2024

“Mis hermanos, mi hermana y yo lo compartimos con el resto del mundo a través de estas creencias comunes. El mundo es nuestra familia por la forma en que unió a las personas, y le agradecemos por honrar su memoria al continuar viviendo estas creencias compartidas”, destacó el escrito.

El funeral será el jueves 9 de enero

Asimismo, el presidente saliente, Joe Biden, programó para el jueves 9 de enero en Washington el funeral de estado del exmandatario Jimmy Carter.

The nation will miss President Jimmy Carter dearly, and it’s up to each of us to carry on his legacy. pic.twitter.com/6C1cVm7TKJ — The White House (@WhiteHouse) December 30, 2024

A través de un mensaje publicado en las redes sociales, Biden proclamó esa fecha como “Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos”. Al mismo tiempo invitó a los estadounidense a rendir homenaje a la memoria del expresidente Carter.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the passing of former President Jimmy Carter. https://t.co/XclJQbyam1 — The White House (@WhiteHouse) December 30, 2024

Por último, ordenó que la bandera de los Estados Unidos se exhiba a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos.

De la misma manera, trascendió que la familia de Jimmy Carter ha pedido que en lugar de flores se envíen donativos al Centro Carter.

Medios de comunicación recordaron que en 2023 Jimmy Carter ingresó a cuidados paliativos, tras renunciar a más tratamientos para prolongar su vida y se mantuvo en su hogar de Plains, desde donde su familia mantenía al tanto al público de su condición de salud.

