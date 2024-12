Charlotte, NC.- Este es el Calendario de recolección de desechos para Año Nuevo de City of Charlotte: El Servicio de Residuos Sólidos recolectará basura, materiales reciclables, desechos de jardín y desechos voluminosos según el cronograma habitual durante la semana del 1 de enero. Será una semana de recolección de materiales reciclables de color naranja.

En cuanto a la recolección de árboles de Navidad naturales indicaron que comenzará el 1 de enero. Los árboles deben colocarse en la acera para la recolección de desechos del jardín y sin luces, adornos ni oropel.

No one wants to see their tree go after Christmas, but Solid Waste Services will help make the process easier for you! 🎄

Natural trees can be placed at the curb for collection beginning Wednesday, Jan. 1. Remove all lights, tinsel, and ornaments before bringing it outside.… pic.twitter.com/2dSUHT9xpt

