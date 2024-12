Retiran comida de mascotas tras estar contaminada con gripe aviar

Los Ángeles.- Autoridades sanitarias en Estados Unidos anunciaron que retiraron la comida congelada y cruda, tras estar al parecer contaminada con el virus de la gripe aviar.

La información fue confirmada por el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) que emitió una alerta sobre el retiro de la receta de pavo de la marca Northwest Naturals, que dio positivo para una cepa H5N1 altamente patógena y fue vendida en varios estados de EE.UU. y Canadá.

En este sentido, se conoció que el producto retirado se vendió en al menos doce estados del país, entre ellos: California, Florida, Georgia, Arizona, y Pensilvania. Además, en la Columbia Británica en Canadá.

🚨 Pet Food Recall Alert

Morasch Meats recalls Northwest Naturals 2lb Feline Turkey Recipe Raw & Frozen due to H5N1 bird flu contamination linked to an indoor cat's death in Oregon. Products with use by dates 05/21/26 B10 & 06/23/26 B1 distributed nationwide. pic.twitter.com/5UpUePk2NG

— Washington State Department of Agriculture (@WSDAgov) December 24, 2024