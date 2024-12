Confirman el primer caso severo de gripe aviar en EE.UU.

Luisiana.- Autoridades de Luisiana, informaron sobre el primer caso severo de la gripe aviar, en Estados Unidos.

A través de un comunicado, indicaron que el caso se detecto el viernes 13 de diciembre. El paciente estuvo expuesto a aves de corral muertas o enfermas en un domicilio particular.

De la misma manera, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indicaron que se encuentran investigando sobre este nuevo caso.

CDC confirms first severe case of H5N1 Bird Flu in the U.S. While an investigation into the source of the infection is ongoing, it has been determined that the patient had exposure to sick and dead birds in backyard flocks.

No person-to-person spread of H5 bird flu has been… pic.twitter.com/0jgHKkjQpx

— CDC (@CDCgov) December 18, 2024