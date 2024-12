Charlotte, NC.- Ringling Bros and Barnum & Bailey presenta The Greatest Show On Earth, la reinvención moderna del clásico espectáculo circense que ha recorrido el mundo durante más de 100 años desde el 17 hasta el 19 de enero en el Spectrum Center de Charlotte.

Las entradas van desde $32 hasta $112 y puede adquirirlas aquí.

El Greatest Show On Earth, que lleva reinando durante mucho tiempo, volvió al ruedo central a partir de 2023, y su última exhibición presenta muchos de sus actos más conocidos y que más agradan al público, junto con muchas sorpresas y acrobacias nuevas.

Lee también: Show de comedia de Nate Bargatze en Charlotte

La compañía actual está compuesta por 75 artistas que representan a más de 18 países en una exhibición emocionante de actos de cuerda floja, trapecistas, acróbatas, bailarines y más.

El evento va acompañado de efectos especiales de última generación. Ringling Bros and Barnum & Bailey presenta The Greatest Show On Earth ofrece una versión fresca e inolvidable de la experiencia circense tradicional para todas las edades.

“Cuando empezamos a imaginar el Ringling reimaginado, era importante equilibrar la evolución del espectáculo para los consumidores de hoy, sin perder la fidelidad a nuestra marca”, afirmó Kenneth Feld, presidente y director ejecutivo de Feld Entertainment. “En los últimos dos años, hemos innovado y reinventado lo que el público puede esperar del entretenimiento familiar en vivo. Estamos ofreciendo momentos poderosos de conexión entre los artistas y el público”, se lee en su página web.

Acrobacias nunca antes vistas

Reimaginar un ícono estadounidense significa reimaginar actos tradicionales y agregar una capa adicional de asombro y maravilla. El Triangular Highwire , dirigido por The Lopez Family, artistas de circo de sexta generación provenientes de México y Chile, lleva el espectáculo a nuevas alturas con una versión nunca antes intentada del clásico equilibrista.

Al rediseñar un favorito del circo, tres cables de 25 pies de alto se conectan en una formación triangular con artistas que triplican la emoción saltando sobre los hombros de su pareja, andando en bicicleta sobre el alambre delgado con artistas encima en una parada de manos y más hazañas humanas increíbles.

La Double Wheel of Destiny es aún más extrema con cuatro temerarios acrobáticos que realizan desafiantes saltos de ida y vuelta y volteretas sobre dos aparatos que giran simultáneamente suspendidos a 30 pies sobre el suelo y se mueven a velocidades increíblemente altas.

Para conectarse con Ringling Bros. and Barnum & Bailey presenta El mayor espectáculo del mundo:

Sitio web // Instagram // YouTube // TikTok // Facebook // X

Video: Highlight Concepts Fashion Show 2024: moda y glamour en Charlotte