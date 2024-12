Show de comedia de Nate Bargatze en Charlotte

Charlotte, NC.- El show de comedia de Nate Bargatze llega a Charlotte en 2025: La cita es el 21 de noviembre en el Spectrum Center, en el marco de la gira Big Dumb Eyes World Tour que comienza en enero de 2025. Después de comenzar en Las Vegas, Nevada, la gira cubrirá gran parte de América del Norte hasta diciembre.

Presale for my 2025 Big Dumb Eyes tour is available today at 10am local! Use code: EYES to get yours. https://t.co/jvJxr0S7Sv pic.twitter.com/bJt6BSHoTp

— Nate Bargatze (@natebargatze) December 4, 2024