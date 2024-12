USCIS publicará en el 2025 edición revisada del Formulario I-129

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), anunció que el próximo año publicará una edición revisada del Formulario I-129, la cual se basa en la petición para Trabajador No Inmigrante (fecha de edición: 01/17/25).

A través de un comunicado indicaron que este formulario se ha revisado para hacerlo cónsono con la regla final de modernización de visas H-1B y la regla final de modernización de visas H-2 anunciadas recientemente.

De la misma manera, detallaron que la edición 01/17/25 del Formulario I-129 será reemplazada por la edición del 04/01/24 de dicho formulario.

On Jan. 17, 2025, USCIS will publish a revised edition of Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker (edition date: 01/17/25). There's no grace period, and effective Jan. 17, we'll reject Form I-129 petitions received using the 04/01/24 edition. More: https://t.co/uv4JJYZPmW

— USCIS (@USCIS) December 23, 2024