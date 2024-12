Realizan cambios en las regulaciones de las visas H-1B

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ejecutó cambios significativos en las regulaciones de las visas H-1B.

A través de un comunicado se conoció que las nuevas disposiciones tienen como objetivo fortalecer la competitividad laboral de las empresas estadounidenses, garantizando acceso a talentos internacionales calificados.

En este sentido, detallaron que entre los cambios más destacados se encuentra la posibilidad para ciertos estudiantes internacionales con visa F-1 de cambiar su estatus migratorio hacia una visa H-1B, lo que les facilitará incorporarse de manera más ágil al mercado laboral tras finalizar sus estudios.

.@DHSgov announced a final rule to modernize and improve the efficiency of the H-1B program, adding benefits and flexibilities, and improving integrity measures. Learn more about this final rule and proposed provisions: https://t.co/V2bjCdyTju

— USCIS (@USCIS) December 17, 2024