Culpable de fraude electrónico por 1,2 millones de dólares

Charlotte, NC.- Christina Robinson, de 52 años de edad, de Fort Wayne, Indiana, compareció el 20 de diciembre ante el magistrado federal David C. Keesler y se declaró culpable de fraude electrónico por malversar casi $1.2 millones de su empleador, anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de NC.

