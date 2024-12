Incendio fatal en complejo de apartamentos de Park Road

Charlotte, NC.- Se registró un incendio fatal en el complejo de apartamentos Park Road durante este fin de semana. Aproximadamente a las 11:41 a. m. del domingo 22 de diciembre, el Departamento de Bomberos de Charlotte comenzó a recibir llamadas sobre un incendio en la cuadra 8800 de Park Road.

Fatal Fire at Park Road Apartment Complex

At approximately 11:41 AM today, Charlotte Fire began receiving calls about a fire at the 8800 block of Park Road. Ladder 16 arrived on scene at 11:45 AM to find heavy smoke coming from the roof of the apartment building. A second alarm… pic.twitter.com/9z1QSei1kL

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 22, 2024