La alegría de las Carolinas regresa a casa

Charlotte, NC.- La alegría sigue resonando en las Carolinas, ahora en Charlotte. La Fundación David & Nicole Tepper y los Carolina Panthers organizaron el martes 17 de diciembre el evento «Joy to the Carolinas» para más de 700 jóvenes locales desfavorecidos en el Bank of America Stadium.

Joy to the Carolinas returns home to Bank of America Stadiumhttps://t.co/p389KP7BhL — Carolina Panthers (@Panthers) December 20, 2024