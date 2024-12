Musk rechazó el proyecto de presupuesto de los republicanos

Washington.- El empresario Elon Musk se unió al rechazo del proyecto de presupuesto parcial que los líderes republicanos buscan aprobar en las próximas horas para evitar un cierre administrativo en Estados Unidos.

A través de su cuenta en la red social X destacó que “este proyecto de ley no debería aprobarse”.

“¿Alguna vez se ha visto un mayor derroche?”, destacó Musk, en la que acompañó su mensaje con una foto de las 1.547 páginas impresas que componen el documento legislativo.

De la misma manera, precisó que “¡Detengan el robo de sus impuestos!”.

