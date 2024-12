Trump realizó el toque de campana en la Bolsa de New York

New York.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, realizó el toque de campana este jueves 12 de diciembre en la Bolsa de New York antes de iniciar sus operaciones diarias.

Durante el evento el republicano recibió una ovación por los presentes, quienes gritaban «U-S-A, U-S-A «. Estuvo acompañado por su esposa, Melania, su hija Ivanka y el próximo vicepresidente, J.D. Vance.

THE MARKET IS OPEN pic.twitter.com/tK7TCmuTze

Durante su intervención, Trump afirmó que «eEste es un honor… Traje a algunos de nuestros compatriotas con nosotros. Van a hacer un hermoso trabajo para ustedes durante los próximos cuatro años. Debo decir que la revista Time otorga este honor por segunda vez… Creo que esta vez me gusta más».

De la misma manera, afirmó durante su próximo mandato presidencial «la economía va a ser muy fuerte». «Tenemos que resolver algunos problemas. Tenemos guerras que no tuvimos. Están sucediendo muchas cosas que no tuvimos. Nunca ha sucedido… Y quiero resolverlos», añadió.

Por otro lado, Trump habló antes con los directivos de la Bolsa de Wall Street (New York Stock Exchange) donde detalló las líneas maestras de lo que será su política económica, una mezcla de medidas proteccionistas y de incentivos fiscales para el «Made in America».

🔔 President Trump ringing the opening bell at @NYSE to celebrate being named TIME’s Person of the Year! pic.twitter.com/hprvLEye5Z

