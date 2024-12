Localizan muerta a joven de 22 años que estaba desaparecida

Charlotte, NC.- El 9 de diciembre de 2024, los detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), en coordinación con la Unidad de Homicidios del CMPD, localizaron a Ta-Haley Payton, de 22 años de edad. La joven estaba desaparecida desde el 20 de noviembre y fue hallada muerta en la cuadra 1100 de Baxter Street.

Case Update: Death Investigation in the Central Division. See full release:https://t.co/Gk9jisbbq9

— CMPD News (@CMPD) December 11, 2024