CMPD busca a mujer desaparecida

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) buscan a mujer desaparecida, por lo que solicita la ayuda del público para localizar a Judith Westby, de 28 años de edad.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Missing Person Unit are requesting the public’s assistance in locating 28-year-old Judith Westby.

See full release here: https://t.co/W7tCFgPcd7 pic.twitter.com/b7jvrlhmpE

— CMPD News (@CMPD) December 3, 2024