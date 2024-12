Raleigh, NC.- El 1 de enero de 2025, el aumento anual de la tarifa de los peajes incluirá un aumento adicional de la tarifa para los clientes que no tengan una cuenta NC Quick Pass o una cuenta correspondiente fuera del estado. Como resultado, los clientes con una cuenta ahorrarán ahora un 50 % en todos los peajes de Carolina del Norte en comparación con el ahorro actual del 35 % .

After the holidays pass, you’re going to want to save every dollar you can

Lucky for you, you can start saving 50% on in-state tolls with #NCQuickPass, starting in 2025!

Sign up for an account today at https://t.co/s4GKvnjsz5. pic.twitter.com/NEGkCAYxrT

— NC Quick Pass (@NC_QuickPass) December 11, 2024