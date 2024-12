Raleigh.- Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, comparte una lista de consejos de seguridad para el hogar y la conducción para mantenerlo a usted y a su familia a salvo durante el corazón de la temporada navideña.

Holiday lights brighten the season, but safety should always come first! 🎄✨ Many Christmas tree fires are caused by electrical issues like frayed wires or overloaded circuits. Follow these tips to keep your home and loved ones safe during this holiday season. pic.twitter.com/0hkngj5ji2

