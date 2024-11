Pautas de seguridad alimentaria para reuniones festivas saludables

Raleigh, NC.- Mientras los habitantes de NC se preparan para reunirse con amigos y familiares durante la temporada festiva, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de NC (NCDHHS) recomienda seguir las pautas de seguridad alimentaria para garantizar un momento saludable y agradable para todos.

Gathering with friends and family this holiday season? Ensure a healthy and enjoyable time for all by following food safety guidelines.

— NCDHHS (@ncdhhs) November 27, 2024