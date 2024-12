Detienen a un integrante del Tren de Aragua en Palm Beach

Miami.- Un migrante venezolano vinculado con la peligrosa banda delictiva “Tren de Aragua” fue capturado cerca de la casa del presidente electo Donald Trump en Palm Beach.

La información fue confirmada por el jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos del sector Miami, Jeffrey Dinise, en su cuenta de X, en la que indicó que agentes arrestaron a un ciudadano venezolano. “Que fue identificado como miembro de la pandilla Tren de Aragua”.

Palm Beach, FL: U.S. Border Patrol agents arrested a Venezuelan national who was identified as a 𝐓𝐫𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚 gang member. He has a criminal record for assault w/ a deadly weapon. Our agents continue to keep our communities safe. #palmbeach #borderpatrol #arrest pic.twitter.com/ni3qCvu9fI

— Jeffrey Dinise (@USBPChiefMIP) December 10, 2024