Tiroteo en escuela primaria en California dejó dos niños heridos

California.- Dos niños resultaron gravemente heridos en un tiroteo registrado en una escuela cristiana en California.

Sobre el suceso se conoció que ocurrió en la tranquilidad de Palermo, una pequeña localidad al norte de Sacramento, California, específicamente en la Feather River School of Seventh-Day Adventists, una escuela primaria privada.

De la misma manera, las autoridades relataron que un hombre adulto, cuya conexión con la institución no ha sido establecida, irrumpió en el campus y abrió fuego contra los estudiantes, dejando a dos niños heridos antes de quitarse la vida.

12/5/24 UPDATE- The five and six-year-old victims from yesterday’s shooting are in critical but stable condition as they continue to receive treatment at an area hospital.

We have positively identified the suspect and are diligently working to establish the motive. pic.twitter.com/43hT12EgwP

— Butte County Sheriff (@ButteSheriff) December 5, 2024