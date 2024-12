Casi 4 mil niños solos han atravesado la peligrosa selva del Darién

Ciudad de Panamá.- Al menos 3.800 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados atravesaron la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en el 2024.

La información la dio a conocer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que advirtió que es una cifra “récord”, ya que el número registrado en los 12 meses de 2023 “no llegó a los 3.300”.

De la misma manera, a través de las redes sociales, UNICEF precisó que “en la actualidad, uno de cada cuatro migrantes en América Latina y el Caribe es un niño, niña o adolescente, a lo cual se suman los desplazamientos internos, la violencia armada y las crisis climáticas”.

Más de 300 niños no acompañados llegan a Brasil

Además, mencionó que hacia el sur de la región se registran tendencias similares. Una media de 312 niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados llegan cada mes a Brasil. La organización identificó a más de 3.100 niños no acompañados y separados entre enero y octubre de 2024.

Además, en su cuenta en la red social X dio a conocer el testimonio de un adolescente ecuatoriano, de 17 años, a quien nombraron José para proteger su verdadera identidad.

En el video el joven relató que vivía en una cada de tablas. “Somos pobres, vivimos en el campo. Es que, tanta situación que hay en el país, no hay ni trabajo, nada, no hay dinero. Yo sí iba al colegio, pero como, a ver, si ya me faltaba dinero, ya no podía ir. Yo salía a trabajar a veces dos días, tres días, ya conseguía poco de dinero y ahí de nuevo me iba al colegio”.

