Fuerte terremoto sacudió el norte de California

California.- Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 se registró al norte de California la mañana del jueves 5 de diciembre.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), indicó que tras el fuerte sismo se originó una alerta de tsunami que se extiende hasta el estado de Oregón.

Sin embargo, horas más tarde, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE.UU. comunicó que no existe peligro de tsunami para dicha zona.

Detallaron que el terremoto se registró a las 10.44 de la mañana (18.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros en el noroeste de Petrolia, una ciudad del condado Humboldt.

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) December 5, 2024