Serana Williams desmintió los rumores del blanqueamiento de su piel

Washington.- La extenista estadounidense Serena Williams desmintió los rumores que fueron tendencia por varios meses sobre que se había blanqueado la piel.

A través de sus redes sociales, realizó una transmisión en vivo, en la que calificó de “haters”, a los que iniciaron los rumores sobre el blanqueamiento de su piel.

De la misma manera, la talentosa tenista, de 43 años, afirmó que «aplico sólo ese color neutro, que en realidad es el color de mi piel, y no, para los que me odian, no me blanqueo la piel».

https://x.com/CelebRapInsider/status/1863877427870495198

Afirmó que le encanta su color de piel

Es de mencionar, que en las redes sociales se hizo tendencia la campeona de 23 torneos de Grand Slam de tenis, cuando compartía en un evento escolar con su esposo Alexis Ohanian y sus dos hijas Olympia, de 7 años, y Adira, de 15 meses.

Ver más: Con total éxito fue operada Serena Williams de un quiste en el cuello

Williams explicó que llevaba “maquillaje de escenario” en el video que desató la especulación. Además, indicó que estaba como voluntaria en la obra escolar de Olympia.

En este sentido, señaló que “hay una cosa que se llama luz solar, y en esa luz solar se obtienen diferentes colores”.

“Todo el mundo dice: ‘Oh, se blanqueó la piel’. Soy una mujer morena, negra, y me encanta quién soy, y me encanta cómo me veo”.

Asimismo, reiteró que ese tipo de alteración “simplemente” no es lo suyo.

Video: Noche de #playoffs en la ciudad reina y victoria para el Charlotte FC