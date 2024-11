Con total éxito se realizó el tradicional desfile de Macy’s

New York.- Una de las tradiciones estadounidenses durante el día de Acción de Gracias, es el tradicional desfile que realiza la reconocida cadena comercial Macy’s en las calles de New York, el cual a pesar de la lluvia se efectuó con total éxito.

El evento que contó con la presencia de más de 11 mil personas, invadió desde tempranas horas las calles con sus extraordinarios globos, bandas de música, y carrozas.

The iconic @Macys Thanksgiving Day Parade has always drawn millions to the event, whether in person or on television. Despite the rain, your officers were seen throughout the parade, ensuring it was a safe and memorable event for all. pic.twitter.com/LORwJCegN3

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 28, 2024