Trump afirmá que México frenará la llegada de migrantes a EE.UU.

New York.- El gobierno de México accedió a frenar la llegada de migrantes a territorio estadounidense “con un efecto inmediato”, según anunció el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

A través de sus redes sociales, señaló que “México detendrá a las personas que se dirigen a nuestra frontera sur, con efecto inmediato. ESTO AYUDARÁ EN GRAN MEDIDA A DETENER LA INVASIÓN ILEGAL DE ESTADOS UNIDOS. ¡Gracias!”.

“Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó Trump. Además, destacó la mandataria “ha aceptado detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, cerrando de manera efectiva nuestra frontera sur”.

“También, hemos hablado sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas hacia Estados Unidos y el consumo interno de estas sustancias. ¡Fue una conversación muy productiva”, añadió Trump.

