Taylor Swift es la seguna mayor estrella pop del siglo XXI

California.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift fue clasificada como la segunda mayor estrella pop del siglo XXI.

La información la confirmó la revista Billboard tras anunciar la lista de las mayores estrellas pop del siglo XXI.

De la misma manera, detallan que la artista de 34 años marca un antes y un después en la industria de la música pop.

“Taylor Swift llevó el estrellato pop a lugares que antes no creíamos posibles. Es fascinante recordar a una joven Taylor de 17 años, mirando fijamente al alma de Tim McGraw en los Premios ACM de 2007, mientras interpretaba su sencillo debut, que casualmente llevaba su nombre”, destacó el artículo.

Billboard’s Greatest Pop Stars of the 21st Century: No. 2 — Taylor Swift https://t.co/x4IvELBh10

— billboard (@billboard) November 26, 2024