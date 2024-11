Cruz Roja ofrece ayuda para evitar el fuego en Acción de Gracias

Charlotte, NC.- El Día de Acción de Gracias y el día anterior son los dos días con mayor probabilidad en este país de que se produzca un incendio para cocinar en la casa de alguien. Por eso, la Cruz Roja americana destaca que cocinar provoca un promedio de 158.400 incendios domésticos por año, lo que representa el 44% de todos los incendios domésticos en los Estados Unidos.

Winter driving can be unpredictable. Don't leave home without these essential items in your car. ⬇️

• Cat litter or sand to help your tires gain traction if your vehicle gets stuck.

• A bright-colored cloth to signal for help.

• A flashlight with spare batteries to help… pic.twitter.com/5VZ8EfczPt

— American Red Cross (@RedCross) November 21, 2024