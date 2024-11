Trump sigue nominando cargos para su nuevo gabinete

Washington.- A tan solo pocos meses de tomar posesión Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos, el republicano sigue nominando a su gabinete, los cuales tendrán que ratificarse por el Senado.

🚨NEW: President Trump announces the nomination of Scott Bessent as Treasury Secretary. pic.twitter.com/nFII1dRqd2

A través de un comunicado publicado recientemente en sus redes sociales, nominó a Russell Thurlow Vought, uno de los “arquitectos” del programa de gobierno ultraconservador Proyecto 2025, para estar al frente de la Oficina de Gestión y Presupuesto de su futura Administración.

“Hizo un excelente trabajo: eliminamos cuatro regulaciones por cada nueva regulación, ¡y fue un gran éxito!”, dijo en un comunicado de su equipo de transición.

Congratulations to CRA President @RussVought on being named Director of the Office of Management and Budget!

Russ is a Trump administration veteran and America First fighter who is committed to dismantling the Deep State’s woke and weaponized bureaucracy.

It’s time to make our… pic.twitter.com/5KdWrmptFi

— Center for Renewing America (@amrenewctr) November 23, 2024