Abbott: Todos los del Tren de Aragua deben estar en prisión

Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, reiteró que todos los miembros de la banda criminal venezolana del Tren de Aragua merecen estar en prisión.

A través de sus redes sociales le respondió a un periodista que indicó que según “fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el venezolano José Ibarra que mató a la estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley, es un miembro confirmado del Tren de Aragua, lo que hasta ahora se consideraba especulación”.

En este sentido, Abbott afirmó que “todos los miembros de esta banda despiadada son peligrosos y letales. Todos merecen ir a la cárcel”.

De la misma manera, el gobernador de Texas pidió a las autoridades estadounidenses encerrar para siempre al venezolano José Ibarra, quien es el principal sospechoso de asesinar a una estudiante en Georgia.

Lock him up for good.

Every member of this vicious gang is dangerous and deadly. They all deserve to be put behind bars. https://t.co/DyuwW3TJmG

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 18, 2024