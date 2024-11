Noviembre: Mes Internacional de la Alfabetización

Charlotte, NC.- Noviembre es el Mes Internacional de la Alfabetización. Por lo que desde Charlotte Mecklenburg Library invitan a celebrarlo leyendo y contribuyendo con este hábito.

Did you know that it's International Literacy Month? 📚 What books are you reading to celebrate? If you're stuck, visit one of our branches for help finding your next read.

