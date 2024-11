Aprueban por unanimidad a Los Ángeles como «ciudad santuario»

Los Ángeles.- Con unanimidad el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó la ordenanza de «ciudad santuario» con el objetivo de proteger a los inmigrantes que viven en la ciudad.

La medida prohibiría el uso de recursos y personal de la ciudad para llevar a cabo la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Al respecto, el miembro del consejo Paul Krekorian afirmó que la medida aborda «la necesidad de garantizar que nuestra comunidad inmigrante aquí en Los Ángeles comprenda que comprendemos su miedo».

De la misma manera, los miembros del consejo detallaron que la ciudad alberga a 1,3 millones de inmigrantes. Sin embargo, no indicaron cuántos entraron al país legalmente.

