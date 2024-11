Gobierno de Biden autorizó la emisión de casi 65 mil visas H-2B

Wasghinton.- El Gobierno de Joe Biden autorizó la emisión de 64.716 visas H-2B suplementarias para el próximo año 2025.

La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que detalló que la medida tiene como objetivo abordar la escasez de trabajadores en sectores priorizados de la economía de Estados Unidos.

A través de un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional, destacó que busca “garantizar que las empresas estadounidenses puedan satisfacer sus necesidades laborales, mientras se refuerzan las protecciones de los trabajadores y se disuade la migración irregular hacia Estados Unidos”.

NEW: Today, the DHS, in consultation with @USDOL, announced that it expects to make an additional 64,716 H-2B temporary nonagricultural worker visas available for Fiscal Year 2025, on top of the congressionally mandated 66,000 H-2B visas that are available each fiscal year. ⤵️… pic.twitter.com/jhkDQCE9UB

— Homeland Security (@DHSgov) November 15, 2024