EE.UU. en alerta por tormenta invernal durante Acción de Gracias

Washington.- A tan solo pocos días de las festividades de Acción de Gracias, autoridades pronosticaron un sistema de tormentas invernales que afectará a varias ciudades del país.

A través de varios medios de comunicación los meteorólogos indicaron que se pueden registran durante esos días nieve, lluvias intensas, bajas temperaturas y vientos fuertes.

En este sentido, alertaron que una poderosa tormenta invernal está lista para azotar áreas del país con nieve acumulada, temperaturas frías, vientos fuertes y lluvia. Al mismo tiempo, señalaron que este es el segundo de dos sistemas de tormentas que afectarán el país durante la semana, ya que el primero está afectando a Texas y Oklahoma.

De la misma manera, advirtieron sobre un potente ciclón bomba asociado con un importante río atmosférico podría empapar la Costa Oeste, desde Washington hasta California.

Asimismo, destacan que los remanentes de la tormenta tropical Sara traerán “un extenso evento de lluvias a Florida”. Este fenómeno se debe a la combinación de un frente fuerte y la humedad restante del sistema tropical.

Por su parte, el Weather Prediction Center del National Weather Service, señaló que en el este de Estados Unidos, se originará un sistema de baja presión, por lo que se esperan temperaturas más frías, lluvia fría desde el Valle de Ohio hasta la costa este, y acumulación temprana de nieve en los Apalaches centrales.

We have initiated Key Messages for the powerful Pacific storm system set to produce a plethora of weather hazards across the Pacific Northwest over the next few days. Some of these hazards include excessive rainfall, flooding, heavy mountain snow, damaging winds, & pounding surf. pic.twitter.com/Jn5EjEOP7E

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 19, 2024