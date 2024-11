Denuncian discriminación por autoridades federales en Florida

Miami.- Autoridades en Florida han denunciado que afectados por los huracanes fueron discriminados por autoridades federales por su inclinación al republicano Donald Trump.

Al respecto, la fiscal general del estado, Asheley Moody, detalló en su cuenta en la red social X que la agencia federal de respuesta a emergencias (FEMA) está envuelta en un escándalo por presuntamente retener ayuda a las víctimas de la tormenta en Florida que apoyaron a Trump.

“Estoy tomando medidas legales rápidas para averiguar hasta dónde llega la discriminación política de FEMA y para asegurarme de que todos los estadounidenses víctimas de tormentas devastadoras sean atendidos, independientemente de su afiliación política”, afirmó Moody.

Hurricane season is not over, and the federal agency in charge of emergency response is embroiled in scandal – withholding aid from storm victims in Florida who support @realDonaldTrump.

