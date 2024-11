Charlotte, NC.- Sentenciaron a un hombre de Charlotte a 18 meses de prisión por transporte y envío ilegal de armas de fuego y municiones, después de que intentó pasar dos armas de fuego y municiones a través de los controles de seguridad del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

#Charlotte man is sentenced to prison for attempting to

bring firearms on a plane at @CLTAirport.

w/ @FBICharlotte @ATFCharlotte @CMPD https://t.co/MKGEIXafV3

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) November 13, 2024