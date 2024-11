Autoridades en alerta por posible tormenta tropical

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó sobre un sistema que se está originando en el océano Atlántico, el cual podría fortalecerse y convertirse en tormenta tropical en las próximas horas.

A través de un comunicado, indicaron que diversas partes de Centroamérica podrían verse afectadas con fuertes lluvias e inundaciones. Además, alertaron que para la próxima semana podría estar afectando a Florida.

De la misma manera, indicaron que se han emitido alertas de huracán para partes de Honduras y Nicaragua. Además, el sistema avanza con vientos máximos sostenidos de casi 30 millas por hora y se espera que se convierta en la tormenta tropical Sara en las próximas horas.

Autoridades del NHC advirtieron que para el viernes 15 de noviembre podría convertirse en huracán, ya que las aguas cálidas del Caribe podrían contribuir a que se convierta en un huracán de fuerza mayor.

“Hasta principios de la próxima semana, fuertes lluvias causarán inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que podrían poner en peligro la vida en partes de América Central, particularmente Honduras, Belice, El Salvador, el este de Guatemala y el oeste de Nicaragua”, alertó el NHC.

Guess where I am! Here doing research..

very worried for our Honduran friends. Expecting 40-50 inches of rain over the weekend. Folks are doing everything to prepare.. please keep them in your thoughts. pic.twitter.com/jTZrTZKEff

—  🗽🇺🇦🌻Dr. Hekkal-amala 🗳️ (she/her)🧬 🐊  (@ehekkala) November 14, 2024