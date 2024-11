Trump confirma a Marco Rubio como secretario de Estado

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump confirmó el nombramiento del senador de Florida, Marco Rubio como Secretario de Estado.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales indicó que “Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa en favor de la libertad”.

“Será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero intrépido que nunca retrocederá ante nuestros adversarios”, afirmó Trump.

Por su parte, el senador Rubio a través de sus redes sociales destacó que “dirigir el Departamento de Estado de EE.UU. es una responsabilidad tremenda, y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí”.

“Como secretario de Estado, trabajaré todos los días para llevar a cabo su agenda de política exterior”, destacó

De la misma manera, enfatizó que “bajo el liderazgo del presidente Trump, ofreceremos paz a través de la fuerza y siempre priorizaremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos”.

