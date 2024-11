Donald Trump se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca

Washington.- El presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump sostuvo su primera reunión con el primer mandatario saliente, Joe Biden en la Casa Blanca.

El encuentro se realizó desde el Despacho Oval, tras una invitación por el demócrata. Al llegar, el republicano agradeció la transición entre las dos administraciones.

“La política es dura y, muchas veces, es un mundo complicado, pero hoy es un buen día en este mundo. Agradezco mucho que la transición esté siendo así de fluida y que siga así”, afirmó Trump. Mientras que Biden respondió con un escueto “de nada”.

