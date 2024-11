Prometen «muchísimas más deportaciones» en EE.UU

Washington.- La nueva administración del republicano Donald Trump traerá “muchísimas más deportaciones» en Estados Unidos.

Así lo confirmó en futuro zar de la frontera, Tom Homan, en una entrevista en la que detalló que impulsará con más fuerza las redadas en los lugares de trabajo por el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del que fue director.

De la misma manera, explicó que “¿Dónde encontramos a más víctimas del tráfico sexual y del trabajo forzado? En los lugares de trabajo”.

"I hear a lot of people say, 'The talk of a mass deportation is racist. It's threatening to the immigrant community,'" says Tom Homan, Trump’s former acting director of immigration enforcement. He argues it should only “be threatening to the illegal immigrant community.” pic.twitter.com/IsU7yrcxIb

— 60 Minutes (@60Minutes) October 27, 2024