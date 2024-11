Vuelo de Spirit Airlines aterrizó en Dominicana por reportes de disparos

Santo Domingo.- Un vuelo de Spirit Airlines aterrizó de emergencia en Republica Dominicana tras ser impactados por aparentes disparos de un arma de fuego cuando se aproximaba a Puerto Principe en Haití.

A través de un comunicado se conoció que el vuelo 951 de Spirit Airlines provenía de Fort Lauderdale en Florida con destino a Puerto Príncipe en Haití.

“Tras la llegada del vuelo a Santiago, una inspección reveló pruebas de daños en la aeronave consistentes con disparos”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Spirit Airlines flight NK951 attempting to land in Haitian capital Port-au-Prince has been struck by gunfire, forcing it to be diverted to the Dominican Republic.

At least one person, a flight attendant, was grazed by a bullet, a source said.

All flights in and out of the… pic.twitter.com/NBBOzvRRmI

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2024