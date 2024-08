Apple dará a conocer su nuevo iPhone 16

Washington.- La gigantesca empresa estadounidense Apple dará a conocer el iPhone 16 en su próximo evento denominado “Tiempo de Brillar”.

El magno evento que es esperado por muchos fanáticos, dará a conocer las innovaciones en inteligencia artificial. Además, las mejoras en cámaras y nuevos colores del nuevo iPhone.

De la misma manera, se esperan los Apple Watch Series 10 y dos pares de AirPods.

En este sentido, Apple anunció oficialmente que el iPhone 16 será presentado el 9 de septiembre en su evento anual en el Apple Park, Cupertino.

