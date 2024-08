Jennifer López solicitó formalmente el divorcio a Ben Affleck

Los Ángeles.- La cantante y actriz Jennifer López solicitó el divorcio de su esposo Ben Affleck tras dos años de matrimonio.

A través de varios medios de farándula se conoció que la estadounidense solicitó el divorcio en Los Ángeles.

Trascendió que Jlo acudió al Tribunal Superior del condado Los Ángeles, a finales del mes de abril para solicitar la separación de su pareja.

De la misma manera, los medios señalaron que la “diva de El Bronx” no presentó los documentos a través de un abogado, sino que hizo el trámite legal ella misma.

Es de recordar que desde hace varios meses se había rumorado la separación de Jennifer López y Ben Affleck. Especialmente en su segundo aniversario cuando no celebraron la fecha importante.

Asimismo, se conoció que Affleck alquiló hace meses una propiedad cerca de donde viven los hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner. Mientras que López se centró en sus hijos Max y Emme, que tuvo con el cantante Mark Anthony.

Los medios recordaron que López y Affleck se conocieron mientras filmaban Gigli a principios de 2002, cuando ella estaba casada con su segundo esposo, el bailarín Cris Judd, del que pidió divorciarse en julio de 2002.

