Ya está disponible el calendario de los Carolina Panthers 2024

Charlotte, NC.- Ya está disponible el calendario de Carolina Panthers 2024. El primer año del entrenador Dave Canales como entrenador principal incluirá un viaje a través del Atlántico, una rotación en el Oeste y una cita con los campeones defensores.

Los Panthers también celebran sus 30 temporadas este año e invitan a los fanáticos a recordar los cimientos y las tradiciones del club.

Los jugadores usarán un parche en sus camisetas el día del juego en honor a las 30 temporadas.

Además, los fanáticos verán información sobre las 30 temporadas en el entretenimiento, los gráficos y más durante la temporada.

El equipo abre con un partido de visitante contra un oponente divisional, yendo a New Orleans en la Semana 1. El partido inaugural en casa será en la Semana 2 contra los Chargers y el nuevo entrenador en jefe (y ex mariscal de campo de los Panthers) Jim Harbaugh.

En la semana 10, los Panthers viajan al extranjero, donde el club ha estado incursionando en Alemania , para enfrentar a los New York Giants en Múnich. Ese juego comenzará a las 9:30 am ET, que serán las 3:30 pm (CEST) hora local en Múnich.