Falleció en España la persona más longeva del mundo

Cataluña.- La persona más longeva del mundo, identificada como María Branyas Morera, falleció a los 117 años.

La información fue confirmada por Guinness World Records a través de un comunicado indicó la muerte de Morera a la edad de 117 años y 168 días. Lo que la convertía en la octava persona que alcanzó la mayor edad verificada de la historia.

«María falleció en paz en la residencia de ancianos de Cataluña, España, donde residía desde hace dos décadas», señaló el escrito.

Guinness World Records is saddened to learn of the passing of the world’s oldest person, Maria Branyas Morera https://t.co/aWCqrp8pg6

— Guinness World Records (@GWR) August 20, 2024