Asheville, NC.- El ex presidente y actual candidato republicano, Donald Trump, visitó Asheville en Carolina del Norte el 14 de agosto y enmarcó su discurso en la inmigración y dirigido a su contendora Kamala Harris.

KAMALA HAS DECLARED THAT TACKLING INFLATION WILL BE A “DAY ONE PRIORITY” FOR HER—BUT “DAY ONE” FOR KAMALA WAS 3 AND A HALF YEARS AGO, AND EVERY DAY SINCE HAS BEEN A DISASTER!

THANK YOU, NORTH CAROLINA! pic.twitter.com/ycuJ74MJe9

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 14, 2024