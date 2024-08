Celine Dion exigió a Trump no utilizar su tema “My Heart Will Go On”

Washington.- La cantante canadiense Celine Dion criticó al candidato republicano, Donald Trump, por utilizar en su campaña el tema “My Heart Will Go On”.

En un mensaje publicado en su red social X, el equipo de gestión de la cantante y su sello discográfico constatan que el uso del que fuera el tema central de la película “Titanic” “no está autorizado de ninguna manera”.

“El equipo de gestión de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance (su compañero de candidatura) en Montana”, indica el escrito.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER

— Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024