Registran una baja en la inflación de EE.UU.

Washington.- La economía de los Estados Unidos se ha estado estabilizando, tras conocer que en el mes de julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos bajó una décima.

A través de portales económicos se conoció que IPC en julio bajó el 2,9 % respecto al dato de junio. Sin embargo, todavía por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal pese a los altos tipos de interés.

Los expertos coincidieron que julio registró el dato de inflación más bajo desde marzo de 2021, por lo que crecen las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) decida empezar a recortar los tipos de interés en su reunión de septiembre con una bajada de un cuarto de punto.

Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que los precios al consumo aumentaron dos décimas con respecto a junio.

Es de mencionar que la inflación subyacente, un dato clave que excluye los volátiles precios de alimentos y combustibles, también bajó una décima interanual hasta el 3,2 %, y en términos mensuales subió dos décimas.

Tras las buenas noticias económicas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el dato. Sin embargo, lamentó que “los precios siguen siendo demasiado altos: las grandes corporaciones están acumulando ganancias récord y no están haciendo lo suficiente para bajar los precios”.

Folks, inflation has fallen below 3%, its lowest level since March 2021.

Prices are still too high, and we have more work to do to lower costs for hardworking Americans – but we’re making real progress, with wages rising faster than prices for 17 months in a row.

— President Biden (@POTUS) August 14, 2024