Se desploma el precio de la criptomoneda bitcóin

New York.- Una alarma económica se registró este lunes 05 de agosto con la caída del precio de la criptomoneda bitcóin por debajo de los 50.000 dólares.

La información se conoció tras los datos publicados por el CoinDesk, en la que alertaron que supone una caída de más de un 17 % en un solo día. Se trata de un valor que no se registraba desde febrero.

De la misma manera, los datos de la criptobolsa Binance, la criptomoneda ha pasado a cotizarse a 49.499,98 dólares a tempranas horas de este lunes. Tal coste representa una variación a la baja del 18,60 % en las últimas 24 horas.

The altcoin-heavy benchmark CoinDesk 20 Index fell more than 20% early Monday, with crypto majors Solana and Near Protocol plummeting 20% to 30%.

Watch "Chart of the Day" explain the data, presented by @cryptocom:https://t.co/wOZY4WfruQ pic.twitter.com/s6S0e7CbsX

— CoinDesk (@CoinDesk) August 5, 2024