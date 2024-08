Los Knights vencieron a los Mud Hens

Uptown, NC.- Con el respaldo de un fuerte comienzo de Nick Nastrini y un jonrón de dos carreras de Michael Chavis, los Charlotte Knights comenzaron una serie de seis juegos en casa con una victoria de 3-1 sobre los Toledo Mud Hens el martes por la noche desde el Truist Field en Uptown Charlotte.

RECAP: Nick Nastrini fanned 7 over 6 IP & Michael Chavis launched a 2-run homer in our 3-1 win on Tuesday!

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) August 14, 2024