Investigan homicidio en Hickory Grove Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan un homicidio en la cuadra 8900 de Arlington Church Road en la Hickory Grove Division.

CMPD's Homicide Unit is investigating a homicide in the Hickory Grove Division that occurred on Saturday, August 10, 2024. The case was ruled a homicide after consultation with the Mecklenburg County Medical Examiner's Office. See the full release here: https://t.co/NrxusoRL0z pic.twitter.com/j6iX3zGhw0

